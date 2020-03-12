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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول سعودي رفيع يثير رعب المغتربين ويفاجيء الجميع بهذا الاعلان الرسمي الذي سبب صدمة كبيرة لكل عائلات المغتربين ( اعلان مخيف )

2020/03/12 الساعة 07:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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