شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عروس فاتنة في ريعان شبابها.. دخلت على عريس "داعشي" فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خسرت الشابة البريطانية “شميمة بيغوم” المعروفة إعلاميا بـ “عروس داعش”، آخر معاركها ، أول أمس الجمعة، حيث كانت قد تقدمت بشكوى ضد الحكومة البريطانية إثر سحب الجنسية منها في أعقاب الالتحاق بالتنظيم في سوريا.

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• عروس فاتنة في ريعان شبابها.. دخلت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

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وبحسب “العربية نت”، فإن لجنة الإجراءات الخاصة المكلفة بالنظر في شكاوى الاستئناف المتعلقة بالهجرة أكدت أن قرار الحكومة لا يجعل الشابة ذات الـ20 عاماً بلا جنسية، إذ إنها تنحدر من بنغلادش.

يذكر أن الشابة البريطانية من أصل بنغلاديشي، كانت سافرت إلى سوريا عام 2015 برفقة زميلتي دراسة، وتزوجت بعمر 15 عاماً من شاب في تنظيم داعش يكبرها بثمانية أعوام من أصول هولندية وأنجبت ٣ أطفال لكنها فقدتهم جميعا.