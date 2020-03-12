شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف أصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وخلعت الحجاب وارتدت الملابس العارية .. (صور صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول جمهور السوشال ميديا صوراً جديدة لنجمة قناة طيور الجنة المغربية أمينة كرم، وتظهر كرم التي حققت شهرة واسعة في القناة بفترة طفولتها في الصور وقد تخلت عن الحجاب بشكل كامل.

وتفاعل الجمهور مع صور كرم الحديثة بشكل كبير، فالبعض قال إنَّ ملامحها لم تتغير وأنه يسهل التعرف عليها، فيما انتقد آخرون ظهورها بدون حجاب واتجاهها نحو الموضة بعدما انشهرت بشكل واسع كـ"مُنشدة" عبر قناة خاصة بالأطفال.

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وتعتبر كرم من الشخصيات التي أثارت جدلًا واسعًا، فبعد مغادرتها قناة طيور الجنة بشكلٍ مُفاجيء وصادم، صرحت حينها مروة حماد زوجة مدير القناة خالد مقداد، أنّه تم التخلي عن كرم لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

وهو الأمر الذي نفته كرم بفيديو آخر وصادم، اتهمت فيه حماد بأنها السبب وراء مغادرتها للقناة، بعد إهانتها لها هي وعدد من فتيات المغرب، وكشفت كرم حينها أنَّ حماد زوجة مدير القناة اقتحمت عليهن غرفة الملابس وكن وقتها بعمر صغير، وقالت بصوت عال: "اللي بده يتفرج يجي يشوف".

وأضافت كرم أنها شعرت بالإهانة خاصةً أنَّ حماد جعلت إحداهن تراقب فتيات المغرب بشكلٍ متواصل وهو ما أشعرها بالإهانة، وذلك بسبب غيرتها، لتقرر كرم بعدها ترك القناة وعدم المشاركة في برايم برنامج "كنز 4" إلا أنها تراجعت وشاركت في البرنامج بعد اعتذار مقداد لها وتقبيله لرأسها.

وكانت كرم قد نفت بشكل قاطع أخبار خطوبتها على عصام مقداد الشهير بـ "عصومي"، وهو ابن خالد مقداد ومروة حماد، بعد انتشار هذه الشائعة في فترة من الفترات.

وبدأت كرم مشوارها مع طيور الجنة وهي طفلة صغيرة، واستمرت بها فترة من الزمن، إذ ظهرت بعد فترة على الشاشة مُرتديةً الحجاب، الذي بدأت تدريجيًا بخلعه فبعدما كانت ترتديه بشكل كامل، بدأت بإظهار خصلات شعرها، لتقوم بخلعه بشكل كامل.

ولم تتخلى كرم عن صورها بالحجاب وأبقت عليها في حسابها عبر إنستغرام، كما عبرت في إحدى الفيديوهات عن استغرابها وغضبها من بعض الأشخاص الذين يصرون على إرسال صورها في مرحلة الطفولة

