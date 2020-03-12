شكرا لمتابعة خبر عن فتاة سعودية تهز المملكة من اقصاها الى اقصاها وتنتحر بإطلاق النار على رأسها وتترك بجوارها رسالة .. وحينما وصلت الشرطة وفتحت الورقة كانت المفاجئة الصادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة سعودية تهز المملكة من اقصاها الى اقصاها وتنتحر بإطلاق النار على رأسها وتترك بجوارها رسالة .. وحينما وصلت الشرطة وفتحت الورقة كانت المفاجئة الصادمة

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة سعودية تهز المملكة من اقصاها الى اقصاها وتنتحر بإطلاق النار على رأسها وتترك بجوارها رسالة .. وحينما وصلت الشرطة وفتحت الورقة كانت المفاجئة الصادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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