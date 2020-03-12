اخبار الخليج / اخبار اليمن

الهلال الأحمر السعودي يعزز الإسعافات للجوف

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر السعودي يعزز الإسعافات للجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهلال الأحمر السعودي يعزز الإسعافات للجوف

الخميس 12 مارس 2020

الهلال الأحمر السعودي يعزز الإسعافات للجوف

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء "واس" أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، عقد اليوم بمقر فرع، اجتماع برئاسة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان، وأكدت الوكالة أن الاجتماع: "بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي من شأنها تطوير العمل الإداري والإسعافي بما يعزز الدور الإنساني".

وقالت أن هيئة الهلال الأحمر السعودي، "تقوم بتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين، ويتم عقد اللقاءات والاجتماعات لتعزيز التواصل بين الإدارات والمراكز الإسعافية، للوقوف بشكل مباشر على تطوير منظومة الخدمات المقدمة بكل إتقان وتفاني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر السعودي يعزز الإسعافات للجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا