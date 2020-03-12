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عدن - ياسمين التهامي - دراسة تكشف كمية البيض المسموح تناولة يوميأ ... تفاصيل

كشفت دراسة أجراها فريق علماء من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية عدد البيضات المسموح بتناولها خلال يوم واحد. ووفقا للدراسة التي شارك فيها 215 ألف رجل وامرأة ونشرت على موقع "سي إن إن هيلث"، فإن المعدل المتوسط لاستهلاك البيض يوميا والذي يحافظ على صحة الإنسان، ولا سيما نظام القلب والأوعية الدموية هو تناول بيضة واحدة في اليوم. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ وبحسب رئيس قسم التغذية، فرانك هو، يمكن أن تضمن وجبة الإفطار بيضتين، ولكن ليس أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع، مشيرا إلى أن صفار البيض يحتوي على الكثير من الكوليسترول والدهون، والذي يزيد من مخاطر تصلب الشرايين وأمراض الجهاز القلبي الوعائي. ونصح الخبراء الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني بتقليل تناول البيض بسبب زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

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