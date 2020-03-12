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تفاصيل مهمة:"الفيفا" يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 12-03-2020? - آخر تحديث الخميس 12-3-2020?

تفاصيل مهمة:"الفيفا" يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء أنه قرر تأجيل مؤتمره السنوي من الخامس من يونيو إلى الـ18 من سبتمبر 2020 بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.وأضاف الفيفا في بيان أن المؤتمر رقم 70 سيقام في سبتمبر في أديس أبابا في إثيوبيا.

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

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