شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مهمة:"الفيفا" يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس 12-03-2020? - آخر تحديث الخميس 12-3-2020? تفاصيل مهمة:"الفيفا" يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء أنه قرر تأجيل مؤتمره السنوي من الخامس من يونيو إلى الـ18 من سبتمبر 2020 بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.وأضاف الفيفا في بيان أن المؤتمر رقم 70 سيقام في سبتمبر في أديس أبابا في إثيوبيا. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مهمة:"الفيفا" يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.