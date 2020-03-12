شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة .. تسريب فيديو لأقوى وأخطر قوات خاصة في العالم .. تتبع هذة الدولة التي لا يتخيلها أحد .. وخلال عشرين سنة نفذت عملية عسكرية واحدة فقط وانتهت بكارثة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيلق الصيادين ، هي قوة دنماركية خاصة تأسست عام 1785 ، وسميت بعدة اسماء ، و في عام 1952 تم تسميتها هانتر اوف زيلاء ، ويتم إختيار الجنود للالتحاق بهذة القوة بعد الكثير من التدريبات الصعبة ، لدرجة ان اعداد قليلة يمكنهم اجتياز هذا التدريب والاختبار .

وخلال الفترة مابين 1961 و2009 تم تجنيد 350 جندي فقط في هذة القوة .

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وقد ارسلت هذة القوة التي تأسست منذ سنوات عديدة لأول مرة في سنة 1995م لاداء مهمة صعبة وحساسة ، وقام ستة من جنود هذة القوة بقتل الارهابيين المتواجدين في البوسنة وأفغانستان حسب ما اعلن عنه في ذالك الوقت .

ويتضمن التدريب للالتحاق بهذة القوة السباحة لمدة ستة أيام متواصلة ، وعبور المجاري المائية والاودية ، والوصول إلى المكان المطلوب في الوقت المحدد ، ومن ثم التدريب على الانزال المظلي لمدة اسبوعين .

وبسبب تدريباتها الشاقة تم تصنيفها في قائمة اخطر القوات الخاصة .