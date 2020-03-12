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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. السعودية تعلن عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتكشف عن العدد الإجمالي لجميع الحالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) .

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

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عاجل وفي غاية الخطورة.. السعودية تعلن عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتكشف عن العدد الإجمالي لجميع الحالات

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وأضافت أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران .

وذكرت الوزارة أن الحالات 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

كما أعلنت عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937”.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.