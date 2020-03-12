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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا المشروب الذي يتناوله اليمنيين يوميا على الريق يتحول الى سم قاتل ويصيبك بهذا المرض الخطير الذي لا شفاء منه ..ابتعد عنه وريح بالك انت واسرتك

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