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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمناهج الكراهية والتطرف.. الحوثي تحرم 4,5 مليون من التعليم
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365
كشفت مصادر تربوية عن ثمن الجرائم الإرهابية والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في قطاع التعليم بمديرية مجزر شمال محافظة مأرب، وذلك بعد أسابيع من سقوط المديرية بأيديهم.
فمنذ أن شنت مليشيا الحوثي حربها عام 2014، على قطاع التعليم وكلفته خسائر فادحاً، وقامت باختطاف المعلمين "طارق الجابري، ويحيى قايد" بمديرية مجزر، وتفجير مدرستي "آل مثنى، آل صلاح".
وتسببت مليشيا الحوثي في تشريد عدد من المعلمين، وتهجيرهم من منازلهم، واستبدالهم بعناصر حوثية، تحث الطلبة على العنف والقتال، وقامت المليشيا بتخصيص يومين في الأسبوع لتعميم الفكر المتطرف بين صفوف المعلمين والطلاب بما يخدم أجندتها.
وأكدت تقارير رسمية أن مليشيا الحوثي قامت بتحويل المدارس لساحات لتجنيد وحشد المقاتلين من صغار السن، وأن 4,5 مليون طفل حُرموا من التعليم، مليوني طفل تحولوا إلى سوق العمل، بسبب تدمير المدارس وتحويلها لثكنات عسكرية، والاستفادة من الأطفال في جبهات القتال، وتعميم مناهج تدعو للطائفية والكراهية.
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