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عدن - ياسمين التهامي - سوق الأسهم السعودية تسجل تراجعا حادا وإيقاف التداول في بورصة الكويت.. تفاصيل

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، بأكثر من 400 نقطة وبنسبة 6.5 % وتوقف عند 6407 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات.

وشهدت جلسة التداول تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها كل من "سابك" و"مصرف الراجحي" و"الأهلي التجاري"، فيما تم تداول سهم "أرامكو السعودية" عند 28.10 ريال (- 6 %). وشهدت بورصة الكويت للأوراق المالية إيقاف التداول للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة عقب تجاوز الخسائر نسبة الـ10 %. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ ويأتي انخفاض مؤشر السوق متأثرا بالهبوط الحاد في أسعار النفط بعد فشل منظمة "أوبك" وروسيا في الاتفاق على تعميق خفض الإنتاج، فيما تتزايد المخاوف من حدة انتشار فيروس كورونا عالميا.

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