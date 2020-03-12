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عدن - ياسمين التهامي - بعد الضجة التي أثارتها.. إيقاف مذيعة "الطماطم والكاتشب" عن العمل... تفاصيل

أفادت وسائل إعلام محلية بقرار المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية محمد بلقر القاضي بإيقاف مذيعة مشهورة عن تقديم برنامجها بعد قيامها بخطأ فادح خلال إحدى حلقاته. وقرر بلقر تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الخطأ الذي تداوله الأردنيون على منصات التواصل الاجتماعي. كما تقرر معاقبة أي شخص يرتكب خطأ، مع النظر في ذات الوقت بمكافأة المجتهد. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ والمذيعة المعنية على ما يبدو هي، لارا طماش، التي وقعت منذ أيام في موقف محرج بعدما أخطأت في ذكر تخصص عمل شركة أردنية زارتها الملكة رانيا العبد الله مؤخرا، ما عكس عدم إلمامها بما تتحدث عنه، وتسبب ذلك في هجوم ونقد لاذعين عليها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت لارا تتحدث عن شركة ”طماطم“ التي تعتبر واحدة من أبرز شركات إنتاج ألعاب الفيديو في الوطن العربي، إلا أن المذيعة كانت على ما يبدو لا تعرف عن الشركة ما يكفي، فقالت إن الشركة تعمل في مجال تصنيع البندورة والطماطم والكاتشب، وإن أفراد الشركة خلال لقائهم مع الملكة كانوا يشرحون لها طبيعة عملهم والفائدة التي تعود عليهم ومدى توسع نشاطهم، وهو ما جعل الشركة تدخل على خط الجدل الدائر. https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsociety%2F1092826-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B6%25D8%25AC%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25A3%25D8%25AB%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A5%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=187897215206388

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