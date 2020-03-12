شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يعلنون تراجع النفط....والإمارات مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العالم يعلنون تراجع النفط....والإمارات مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا..تفاصيل

أعربت الإمارات اليوم، عن استعدادها لزيادة إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في وقت هبطت فيه أسعار الخام إلى مستوى قياسي بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق.

وجاء ذلك بحسب ما قاله وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، سلطان أحمد الجابر، في بيان نشر اليوم، حيث أكد أن "أدنوك" ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة.

جديد اب برس​

Advertisements

​

​

وأضاف، أنه "تماشيا مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك (أدنوك) إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا في أبريل المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا".

يشار إلى أن إنتاج الإمارات بلغ نهاية العام الماضي مستوى 3 ملايين برميل من النفط يوميا، أي أن الإمارات قادرة على زيادة إنتاجها بنحو مليون برميل من النفط يوميا.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى إنتاج الإمارات خلال السنوات العشر الماضية:

وبعد فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق بشأن مصير اتفاق خفض الإنتاج الحالي، والذي تنتهي فترة سريانه بنهاية مارس الجاري، يمكن لدول التحالف زيادة الإنتاج النفطي بسبب عدم وجود أية قيود.

وكتداعيات فشل الاتفاق هبط خاما "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" مطلع الأسبوع الجاري بنحو 30% في يوم وصف بـ"الاثنين الأسود".