شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد أدوية مرضى الفشل الكلوي في اليمن ....تفاصيل+فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس 12-03-2020? - آخر تحديث الخميس 12-3-2020? نفاد أدوية مرضى الفشل الكلوي في اليمن ....تفاصيل+فيديو أكدت الهيئات الطبية العاملة في اليمن نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة بغسيل الكلى، مشيرة إلى أن ثمانية وعشرين مركزا مهدد بالتوقف عن العمل لذات الأسباب. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

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