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عدن - ياسمين التهامي - صورة فوتوغرافية تصل ببطلها للعلاج بموسكو(تفاصيل+فيديو)
وصل إلى موسكو اليوم، الفتى العراقي قاسم الكاظمي، بطل صورة "الرغبة في الحياة"، الفائزة بجائزة مسابقة أندريه ستينن الدولية، التي استحدثتها وكالة روسيا سيغودينا الروسية.
الطفل العراقي هو بطل لصورة التقطها مواطنه تيسير مهدي ليفوز بجائزة دولية ليحضر قاسم مع والده إلى موسكو لبدء مشوار العلاج.
جديد اب برس
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