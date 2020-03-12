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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 12-03-2020? - آخر تحديث الخميس 12-3-2020? حمى الضنك تجتاح مناطق في اليمن (تفاصيل+فيديو) سُجِّل في اليمن آلافُ الإصابات بوباء حمى الضنك، الذي ينتشر في عدة مناطق، حيث تتصدر محافظة الحديدة أعداد الإصابات والوفيات، تليها محافظة تعز. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

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