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كورونا.. كل ما يجب أن تعرفه عن الفيروس : فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 12-03-2020? - آخر تحديث الخميس 12-3-2020?

كورونا.. كل ما يجب أن تعرفه عن الفيروس : فيديو

رئيس قسم الفيروسات في الأكاديمية الروسية للعلوم دميتري لفوف يكشف لـ RT كل ما يجب معرفته عن فيروس كورونا.

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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