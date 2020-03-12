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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 12-03-2020? - آخر تحديث الخميس 12-3-2020? تفاصيل من المسجد الحرام عن اخر التطبيقات الاحترازية للجنة متابعة مستجدات كورونا جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام، أمس الأربعاء، اجتماعاً برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وجميع وكلاء الرئيس العام بالرئاسة ومديري العموم ومشاركة الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر الرئاسة بمكة المكرمة. المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام، أمس الأربعاء، اجتماعاً برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وجميع وكلاء الرئيس العام بالرئاسة ومديري العموم ومشاركة الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر الرئاسة بمكة المكرمة.

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