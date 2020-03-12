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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 12-03-2020? - آخر تحديث الخميس 12-3-2020? مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ...تفاصيل مثيرة جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

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