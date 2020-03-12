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عدن - ياسمين التهامي - “الصحة السعودية“ تصدر تحذيرا هاما للمواطنين والمقيمين للتقليص من الاصابات..تفاصيل

شددت وزارة الصحة السعودیة على المواطنین في المملكة والمقیمین فیھا تجنب

التجمعات التي یزید عدد الأشخاص فیھا عن (50 (شخص.

كما نبھت الوزارة خلال تغریدة عبر حسابھا على موقع التواصل الاجتماعي تویتر،

لتجنب المصافحة ”لأنھا من أكثر أسباب انتقال العدوى“. وكانت الصحة قد أعلنت

تعافي أول حالة من المصابین بفیروس كورونا الجدید في المملكة وھي لمواطن من

ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطیف المركزي جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

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