شكرا لقرائتكم خبر عن متغيرات متسارعة .. خيانات تسقط صرواح والامارات تكشر عن انيابها بلهجة شديدة مستندة بقوات الامريكان وتضع 3 شروط لعودة قواتها إلى معارك الدفاع عن مارب (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متغيرات متسارعة .. خيانات تسقط صرواح والامارات تكشر عن انيابها بلهجة شديدة مستندة بقوات الامريكان وتضع 3 شروط لعودة قواتها إلى معارك الدفاع عن مارب (تفاصيل)

تشهد مدينة مارب متغيرات متسارعة بفعل استمرار تقدم الحوثيين في المحافظة باتجاه احكام السيطرة على عاصمتها. وسط خيانات متواصلة من عناصر محسوبة على المؤتمر في الجيش الوطني، ادت إلى سيطرة الحوثيين على مواقع استراتيجية في صرواح، بالتزامن مع حديث مصادر عسكرية مقربة من الإمارات عن ابداء الاخيرة استعدادها لإعادة “القوات المشتركة التابعة لها إلى مارب بشروط ثلاثة.

جديد اب برس​

Advertisements

​

​

وقالت مصادر محلية في مأرب إن “قوات الجيش الوطني خاضت، الثلاثاء، معارك شرسة، وصفتها بالأعنف ضد قوات الحوثي في عدة مناطق من جبهة صرواح غربي مأرب. انتهت بسقوط تباب البراء، بعد أن انسحبت قوات الجيش الوطني من بعض مواقعها، ما أدى إلى احكام المليشيات الحوثية سيطرتها النارية على الطلعة الحمراء”.

وفقا للمصادر فإن “قوات الجيش الوطني، تصدت لعدة زحوفات نفذتها قوات الحوثي على مواقع الجيش في جبهة صرواح منذ الساعات الأولى لفجر الثلاثاء استمرت لساعات، لكن توجيهات صدرت لبعض القيادات بعدم إمداد الجيش بالأسلحة” في إشارة الى “خيانة مدبرة من بعض القيادات المندسة والمحسوبة على الإمارات”.

وأكدت أن “تعزيزات عسكرية ضخمة صاحبتها هجمات مكثفة للحوثيين غير مسبوقة، ورغم تنفيذ طيران التحالف ضربات عدة إلا أن قوات الحوثي استطاعت السيطرة على مناطق استراتيجية في مديرية صرواح والطلعة الحمراء المطلة على مدينة مأرب بشكل مباشر، بجانب سيطرتها على مداخل المدينة من ثلاث جهات”.

تأتي هذه الانتكاسات بالتزامن مع معلومات صادرة عن ثلاثة مسؤولين يمنيين، اثنان منهم على علاقة وثيقة بالإمارات، كشفت أن “أبو ظبي ستعيد قواتها إلى مأرب، وستشارك الفصائل التي دربتها القوات المشتركة والقوات الجنوبية في استعادة الجبهات التي سيطرت عليها قوات الحوثي خلال الفترة الماضية، وستقود المعركة لتحرير صنعاء”.

ونقلت وسائل الإعلام، موالية لأبوظبي، عن المسؤولين اليمنيين المقربين من الإمارات، قولهم : إن “عودة الإمارات إلى مأرب ومشاركة القوات التي دربتها مرهون باستجابة السعودية لمطالب تصحيح الشرعية والضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجراء تغيير حقيقي في هيكل الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة المحلية”.

وأكدت المعلومات أن “الإمارات تقترح تعيين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب وإقالة وزير الدفاع محمد المقدشي وعدد من القيادات العسكرية للمناطق والألوية” حسب ما نُقل عن المسؤولين المقربين من الإمارات، في إشارة إلى سعي أبوظبي لتعيين بن صغير وزيرا للدفاع.