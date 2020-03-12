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إذا ظهرت لديك هذه العلامات فأنت مصاب بسرطان الرئة

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عدن - ياسمين التهامي - عادة لا تكون أعراض سرطان الرئة واضحة حتى مراحل متأخرة من المرض، ويمكن أن يخطئ البعض في تشخيص هذه الأعراض ونسبها لحالات صحية أخرى أقل خطورة.
يقول العلماء بأن أعرض سرطان الرئة لا تظهر عادة إلا بعد نمو الورم وتطوره في الرئتين. وقد حذر العلماء من تجاهل هذه الأعراض وأخذها على محمل الجد بعد ظهورها، رغم أنها قد لا تكون مؤشراً على سرطان الرئة.

 

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فيما يلي ثلاثة أعراض خادعة قد تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الرئة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية:

１- السعال المستمر
يعتبر السعال المستمر أحد أكثر علامات المرض شيوعاً، ولأن التدخين والحساسية والالتهابات قد تؤدي إلى السعال، فإن الكثير من الأشخاص لا يولون اهتماماً كبيراً لهذا المؤشر الذي قد يكون إحدى علامات الإصابة بسرطان الرئة.

２- ضيق التنفس
مثله مثل السعال، يعد ضيق التنفس أحد المؤشرات التي قد تدل على الإصابة بسرطان الرئة، وهذا بالطبع يستعدي استشارة الطبيب على الفور إن استمر لفترة طويلة.

３- آلام في الصدر أو الكتف
قد يشعر الشخص المصاب بسرطان الرئة بآلام في صدره، أو في كتفه أو في كليهما، لذا لا بد من استشارة الطبيب على الفور وإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن سبب هذه الآلام.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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