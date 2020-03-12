شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دولة عربية تفاجئ محمد بن زايد وتعلن قطع علاقاتها مع الامارات وتغلق سفارتها في أبوظبي ..تطورات طارئة وتصعيد غير مسبوق ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفاد إعلام مغربي، الأربعاء، بأن الرباط سحــبت سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغــور المنصب.

ولم تصدر الرباط أي إعلان رسمي بهذا الخصوص.

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وقالت مواقع محلية، بينها “مغرب أنتلجنس” و”الزنقة 20″، إن “أزمــة دبلوماسية غير مسبوقة انــدلعت بين المغرب والإمارات؛ حيث سحــب المغرب سفيره في أبوظبي محمد آيت وعلي، منذ الأسبوع الماضي، الذي ظل في منصبه لأكثر من 9 سنوات، كما تم استــدعاء القنصليْن المغربيين في دبي وأبوظبي".

وحسب المصادر ذاتها، فإن “الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها في أبوظبي من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير”.

وأرجعت التقارير الإعلامية سبب هذا التطور، نقلا عن مسؤول مغربي لم تذكر اسمه، إلى موقف الإمارات التي لم تعين لحد الآن سفيرا لها في المغرب لمدة نحو عام.

وقال الموقع إن السفارة في الرباط كانت تدار عبر فريق إداري بسيط ما اعتبره المغاربة إهــانة، ولم يرغبوا بتفويتها.

من جانبه، قال موقع “برلمان كوم” المغربي المقرب من السلطات إن “العلاقات بين البلدين ليست على ما يرام بعد سحب السفيرين”.

وأضاف أن “العلاقات بين البلدين تمر بفتــور تعكــسه مؤشرات عديدة، على رأسها عدم توفر الإمارات على سفير في الرباط منذ أزيد من عام، وهو الأمر الذي عزز الأزمــة بينهما ودفع المغرب إلى سحب سفيره من أبوظبي”.

ولفت إلى أن “أبو ظبي تنظر بعين الــر يبة للعلا قات الجيدة التي تربط المغرب وقطر الدولة المـحــا صرة من قبل السعودية والإمارات”.

يشار إلى أن المغرب لديها علاقات جيدة مع تركيا وقطر وهي الدولة التي تتعـ.ـرض لحصـ.ـار من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين وذلك على خلفية اتهــام تلك الدول للدوحة بدعم الإرهــاب وهو ما تنفـ.ـيه قطر بشكل كامل.