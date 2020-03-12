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صنعاء - ياسمين الخيامي - يلا شوت الجديد.. نتيجة مباراة الاتفاق والشباب اليوم 11 مارس

نتيجة مباراة الاتفاق والشباب يلا شوت اليوم، في لقاء الجولة 22 في الدوري السعودي للمحترفين كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 2020، يطمح نادي الإتفاق في الحصول علي إنتصار حاسم علي حساب نادي الشباب من أجل مواصلة المكاسب التي يحققها في الفترة الأخيرة، بقيادة اللاعب المغربي وليد أزارو المنتقل من النادي الأهلي المصري، بينما يسعي الشباب للحصول علي فرصة المكسب وحصد الثلاث نقاط.

ويعرض لقاء الاتفاق والشباب اليوم عبر قناة السعودية الرياضية ويعلق عليها مشاري القرني، على أن يبدأ الاستديو التحليلي للقاء في تمام الخامسة.

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المواجهة اليوم ستبدأ بشكل رسمي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية.

مباراة الاتفاق والشباب مباشر

يلا شوت نتيجة مباراة الاتفاق والشباب اليوم الأربعاء 11/3/2020 في لقاء ضمن الدوري السعودي، على أرضية ملعب الامير محمد بن فهد الدمام، ونحن سنضع لكم رابط البث المباشر أسفل هذا المقال.