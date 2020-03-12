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صنعاء - ياسمين الخيامي - واقعة مثيرة.. فتاة عربية تبيع المخدرات والحشيش لـ "ضابط" في شرطة دبي

شهدت إمارة دبي بالإمارات، واقعة مثيرة ونادرة الحدوث، بين فتاة شابة من أصول عربية وأحد أفراد الشرطة.



وسقطت شابة عربية عاطلة عن العمل في يد شرطة دبي بدولة الإمارات، بعد ضبطها بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات وترويجها وتعاطيها.

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حتى الآن الأمر يبدو اعتيادي ويتكرر بين الحين والآخر، ولكن المفاجأة المذهلة في الواقعة الحالية تتمثل في ضبط الفتاة متلبسة أثناء تسليمها أحد أفراد شرطة دبي عينة من الحشيش بغرض بيعها له.



وبدأت فصول القصة، عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بوجود شبهات حول امرأة تتعاطى مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، كما تعمل على الترويج لمتعاطين مقابل مبالغ مالية.

وأعدت شرطة دبي خطة محكمة لضبط الفتاة متلبسة بجرائمها، حيث تم تكليف أحد الضباط للتواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه "زبون".

وتواصل الضابط مع الفتاة وأبلغها أنه يرغب في شراء مواد مخدرة منها بغية ضبطها متلبسة، وبالفعل تفاعلت معه وأخبرته أن بحوزتها مخدر الحشيش، واتفق معها على إتمام عملية التسليم بالقرب من أحد فنادق دبي، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.





وبعد أن وصل الشرطي "الزبون" في الموعد المحدد بدورية مدنية إلى المكان المتفق عليه، التقى بالمتهمة وركبت معه في السيارة وسلمته عينة من مخدر الحشيش الذي تروجه، قبل أن يرسل إشارة إلى أفراد الكمين بإتمام العملية، فتمت مداهمة السيارة والقبض عليها.

وتذرعت الشابة (البالغة 27 عامًا) أنها كانت تروّج للمخدرات وتبيعها عبر مواقع التواصل بدعوى حاجتها للمال لسداد إيجار مسكنها.