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صنعاء - ياسمين الخيامي - تشتهر به اليمن بشكل واسع.. إعلامي سعودي بارز يكشف عن شفائه من فيروس كورونا بمشروب صنعه في المنزل… فيديو

كشف الإعلامي السعودي محمد الشهري، شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، بفضل مشروب صنعه في المنزل من مكونات طبيعية.

وقال الشهري في مقطع فيديو إنه اتصل بأحد زملائه للاطمئنان عليه فقال إنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

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وتابع الشهري أن صديقه في اليوم الثالث ذهب للمستشفى، وتوفى ليقوم بزيارته ويقبل رأسه.ط

سعودي يكشف شفائه من فيروس كورونا

وأضاف “عقب ساعات قليلة شعرت بآلام شديدة في الحنجرة لأقوم بعصر ليمون وأضيف عليه العسل بدون ماء. تناولت هذا المشروب 4 مرات حتى شفيت تماما من تلك الأعراض”.

وأتم الشهري أنه تواصل مع استشاري وأبلغه بما حدث، فقال له إنه من ربما يكون قد انتقلت إليه عدوى كورونا بالفعل، وقضى العسل والليمون على الفيروس.

يذكر أن الشهري اشتهر بتقديمه برنامج حروف وألوف الذي كان يعرض في رمضان على قناة ام بي سي.

ويأتي حديث الشهري بعد أيام من حديث بريطاني أصيب بالكورونا وشفي منه بعد استخدامه للعسل أيضا .

ويرى ناشطون يمنيون أن العسل والذي تشتهر به اليمن سوف يصبح أهم علاج لفيروس كورونا في حال تم إثبات قول الشهري او البريطاني علمياً.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وقررت وزارة التعليم في السعودية، تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 8 مارس/ آذار 2020.