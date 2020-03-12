شكرا لمتابعة خبر عن أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة.. شاهد

حادثة وقعت قبل أيام في حديقة حيوانات "فيلتيفريدى" في جنوب أفريقيا، عندما استشرس أسد غاضب وهاجم فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات ووالدها عبر السياج الفاصل. ومزق الأسد فروة رأس الطفلة دينا ماري دي بير، فيما تعرض والدها الذي كان يحاول إنقاذ حياة ابنته للهجوم أيضا وأصيب بجروح طفيفة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق صدم السعودية وكل دول مجلس التعاون لكنه جعل كل ابناء السلطنة يطيرون فرحا ويعتبرون السلطان هيثم منقذهم الجديد الرعب والهلع يسيطر على كل ابناء سلطنة عمان والخبر ينزل كالصاعقة على رأس سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر ويهز عرش العائلة الحاكمة في السلطنة شاهد بالفديو.. مواطن يوثق ما حدث مع الأسر السعودية في مطار “صبيحة” بتركيا ويكشف تفاصيل صادمة عن تعرضه للإبتزاز والعنصرية ! ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" يصعق والده الملك سلمان وكل افراد الاسرة الحاكمة ويرعب كافة السعوديين بعد الكشف عن هذا السر الخطير لن تصدق من هو المشتري.. عروس تبيع زوجها بـ10 آلاف دولار في ليلة الدخلة اذاقمت بهذا العمل البسيط والسهل ، فيمكنك ان تقول وداعًا لارتفاع ضغط الدم ولن تحتاج الى ادوية وتنهي مشكلتك للأبد.. شاهد واقعة مثيرة.. فتاة عربية تبيع المخدرات والحشيش لـ "ضابط" في شرطة دبي عاجل وفي غاية الخطورة ..دولة عظمى تباغت الجميع وتعلن الاطاحة بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم يتلقون قبل قليل خبر كاثي سبب لهما صدمة كبيرة واربك كل حساباتهم عاجل: قناة المسيرة الحوثية تقطع كل برامجها وتنشر هذا الخبر العسكري المرعب الذي صعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر واثار جنون سلطان العرادة Advertisements أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة.. شاهد أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة.. شاهد شاهد بالفديو.. ما حدث فوق قبره وأفزع الجميع .. لحظة دفن جثة مصاب إيراني بفيروس كورونا عبد الباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف تفاصيل جديدة عن مصير الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف ويتوقع تنفيذ حكم الإعدام قريباً مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" يفاجئ الجميع ويكشف قبل قليل عن تفاصيل خطيرة حول فيروس كورونا والجهة التي تقف وراء ظهورة .. (فيديو صادم) تحذير خطيــر..عليك ان تمتنع انت وكل افراد اسرتك وبشكل فوري عن هذه الأطعمه لأنها تسبب فشل كلوي وتدمر الكلى "فيديو" ! وردنا الان.. خبير فلكي يطلق تحذيراً هاماً لكافة المواطنين حسناء جنوبية تصعق مهدي المشاط وتثير جنون كل القيادات الحوثية بهذا العمل الجريء في قلب العاصمة صنعاء ( شاهد 2 صور للحسناء الجنوبية ولن تصدق ماذا فعلت ) عاجل وخطير جدا ..أمريكا تباغت الجميع وتقلب الطاولة على رأس السعودية والامارات والشرعية وتجعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا قناة الـBBC.. تفاجئ الجميع وتكشف معلومات خطيرة من داخل القصر الملكي حول ماحدث قبل لحظات من اعتقال الامير محمد بن نائف واحمد بن عبدالعزيز وأجبر ولي العهد على اتخاذ هذه القرارات المفاجئة.. (شاهد فيديو) بريطانيا تباغت الجميع وتزف بشرى سارة للبشرية كلها..حتى لو اصابك فيروس كورونا القاتل فسوف تعيش وتعود صحتك اليك اذا اتبعت هذه الخطوات والا ستدفع حياتك ثمنا وذكرت صحيفة "Netwerk24" الجنوب أفريقية أن مخالب الأسد الهائج اخترقت جمجمة الطفلة الصغيرة، وهي اليوم في حالة حرجة للغاية. وقال والدها بيتر إن معافاة ابنته بعد هذه الحادثة والآثار التي نتجت عنها قد تستغرق وقتا طويلا. هذا ولفتت الصحيفة إلى أن رجلاً أصيب قبل أسبوع أثناء مروره بجانب السياج في الحديقة نفسها. وأضافت أنه في العام 2010 هاجمت لبؤتان شقيقتين في حديقة فيلتيفريدى، وأصابتهما بعدة جروح. وقال مرشد سياحي يعمل في الحديقة في حديث مع صحيفة "الإندبندنت البريطانية"، إن الأسد هاجم الفتاة ووالدها بعد أن أقتربا قليلا من السياج.

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