شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق صدم السعودية وكل دول مجلس التعاون لكنه جعل كل ابناء السلطنة يطيرون فرحا ويعتبرون السلطان هيثم منقذهم الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق صدم السعودية وكل دول مجلس التعاون لكنه جعل كل ابناء السلطنة يطيرون فرحا ويعتبرون السلطان هيثم منقذهم الجديد

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