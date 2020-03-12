شكرا لمتابعة خبر عن الرعب والهلع يسيطر على كل ابناء سلطنة عمان والخبر ينزل كالصاعقة على رأس سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر ويهز عرش العائلة الحاكمة في السلطنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرعب والهلع يسيطر على كل ابناء سلطنة عمان والخبر ينزل كالصاعقة على رأس سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر ويهز عرش العائلة الحاكمة في السلطنة

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