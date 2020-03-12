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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..دولة عظمى تباغت الجميع وتعلن الاطاحة بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، اليوم الأربعاء، تقريرًا سلطت فيه الضوء على حرب النفط التي أعلنتها السعودية ضد روسيا، وتداعيتها الخطيرة على الوضع السياسي في المملكة في الفترة القادمة.





واحتلت السعوديّة العناوين الرئيسيّة هذه الأيّام، لإعلان قيادتها حربين خطيرين، الأولى داخليّة، عندما أقدم الأمير محمد بن سلمان بإجراء حملة اعتقالات شملت العديد من الأُمراء الكِبار أبرزهم الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان.

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والثّانية عالميّة، تتمثّل في تخفيضه أسعار النّفط السعودي في مُحاولةٍ لإخضاع روسيا لشُروطه وإجبارها على الالتزام بقرار اتّخذته منظّمة "أوبك" بتخفيض الإنتاج بحواليّ 1.5 مليون برميل يوميًّا لرفع أسعار النفط التي تراجعت بسبب انخِفاض الاستِهلاك نتيجة انتشار فيروس كورونا، خاصّةً في الصين أبرز الدول المُستَهلِكَة والمُستَورِدَة.





وربطت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" في تقريرها بين فشل صفقة "أوبك"، بين روسيا والسعودية والتي أشعلت صراعًا جديدًا بالمنطقة وبين الاعتقالات الأخيرة التي طالت أفرادًا من الأسرة المالكة في السعودية مؤخرًا.

وفسرت الصحيفة تحركات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنها خطوة لاعتلاء عرش أبيه الملك.

ونقلت الصحيفة الروسية، عن الكاتب إيغور سوبوتين، قوله ينسبون إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطة إزاحة والده بشكل عاجل. وقد نشر موقع "ميدل إيست إي" البريطاني عن استعدادات ولي العهد لإبعاد والده، نقلًا عن مصادرها.





وأضاف، فعلى خلفية فشل اتفاق "أوبك"، هزت المملكة عمليات تطهير جديدة، طالت شخصيات بارزة في العائلة المالكة، يعتقد بأنها كانت قادرة على منافسة ولي العهد. بحسب ترجمة "روسيا اليوم".

ومن جانبه، قال الأستاذ بكلية السياسة العالمية بجامعة موسكو، غريغوري كوساتش، لـ"نيزافيسمايا غازيتا": "انهيار الاتفاق في الوضع الحالي للاقتصاد السعودي يمكن أن يخلق الأساس لبعض الأزمات في البلاد، وبالتالي، لمواقف أفراد في الأسرة المالكة ضد السياسات التي يتبعها ولي العهد".

أما الباحث البريطاني في المعهد الملكي المشترك لأبحاث الدفاع (RUSI)، مايكل ستيفنس، فتوقف عند تزامن الاعتقالات في السعودية مع انهيار اتفاق "أوبك".





وقال المحلل البريطاني لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لم يكن للأمير أحمد ولا لمحمد بن نايف أي تأثير في ملفات الطاقة. والمعارضة الداخلية (في السعودية) يمكن أن تتذمر إما من انخفاض أسعار النفط، أو من تهرب روسيا من "أوبك".

ويعتقد الباحث أن الاعتقالات يمكن أن تكون رسالة لأفراد آخرين من العائلة المالكة بوجوب أن يلزموا حدودهم، وهو الأمر الذي اتفقت عليه صحف عالمية عدة.

وفي ظل التطورات الأخيرة دخلت الحكومة السعودية في مقامرة نفطية سعودية تهدد خطة التحديث لولي العهد، حيث إن قرار خفض سعر النفط الخام بعد الخلاف الروسي سيؤثر على العائدات.





وهوت أسعار النفط العالمية، الاثنين الفائت، بنحو 30%، في أسوأ خسارة لها ليوم واحد منذ حرب الخليج في عام 1991. وبدأت السعودية وروسيا حرب أسعار تهدد بإغراق أسواق النفط العالمية بالمعروض.

وأبرز التقرير في "الفايننشال تايمز"، أن هذا التحرك السعودي يعد مقامرة عالية المخاطر ستلحق الضرر بالاقتصاد السعودي المعتمد على النفط، كما كان يأمل المسؤولون في انتعاش النمو غير النفطي العام الماضي.

وبحسب "الفايننشال تايمز"، تعتبر أموال النفط هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في المملكة، ومع تداول أسعار النفط الآن عند نحو 36 دولارًا للبرميل، يتوقع الاقتصاديون أن تضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق وتأخير المشروعات وزيادة الاقتراض، والاستعداد لعجز مزدوج في الميزانية.

وخلصت "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، إلى أن حالة عدم اليقين تفاقمت في السعودية بسبب حملة الاعتقالات التي تزامنت مع اجتماع النفط واستهدفت كبار أفراد العائلة المالكة، مشيرة أن المملكة على أعتاب زلزال سياسي كبير.