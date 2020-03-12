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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. غارات للتحالف العربي.. وسقوط 20 قتيل للحوثيين
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أكثر من 20 قتيلا في صفوف جماعة "أنصار الله"، التابعة للحوثي، جراء غارات شنها طيران التحالف العربي، على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، ربيع القرشي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "طيران التحالف شن عدة غارات جوية على تجمعات ومواقع للحوثيين في وادي اسطر وجنوب جبهة السليلة بمديرية خب والشعف "شرق الجوف".
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