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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المكتب التنفيذي في المهرة يناقش خطة عمله القادمة
الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة، محافظ المحافظة، محمد علي ياسر، خطة عمله للعام 2020م وتقارير إنجاز عدد من المرافق الحكومية خلال الفترة الماضية .
وفي الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة العمل بجد ومسؤولية وبروح الفريق الواحد وشحذ الهمم كل في مجال عمله واختصاصه .. مستعرضاً الأولويات التي يجب أن يتعاون الجميع لتحقيقها بدءا بالملف الأمني والتنموي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتفعيل دور مؤسسات الدولة.
فيما تطرق الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر إلى الجهود التي بذلتها السلطة المحلية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والهيئة العمانية للأعمال الخيرية خلال الفترة الماضية.
من جانبه استعرض مدير عام الشرطة العميد مفتي صموده الوضع الأمني والإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن ومكافحة الجريمة .. مؤكداً أن الأوضاع هادئة ومستقرة وتحت السيطرة ولا صحة لما تروج له بعض وسائل الإعلام المغرضة التي هدفها إقلاق الأمن والسكينة العامة وبث الرعب بين أوساط المواطنين.
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