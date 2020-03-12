عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 575 ألف دولار لدعم المشاريع التنموية في شبوة

الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

استعرضت لجنة فتح المظاريف بمحافظة شبوة في اجتماع لها ،اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، وبحضور وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي، العطاءات المقدمة لتنفيذ مشروعين تعليميين بحوالي 575 ألف وستمائة دولار بتمويل من الدعم الرئاسي المقدم للمحافظة.

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وتشمل العطاءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كلية التربية بالمحافظة التي ستنفذ بحوالي 497 ألف دولار، ومشروع بناء مدرسة للبنات في منطقة موقس بمديرية بيحان، بتكلفة 78 ألف دولار.

وأقرت اللجنة تحويل العطاءات للجنة التحليل المختصة بذلك لدراستها وتحليلها من كافة الجوانب وتحديد العطاء المستحق لتنفيذ كل مشروع منهما.

وشدد هشلة على ضرورة الإسراع في عملية تحليل العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروعين وبما يمكن من سرعة البدء في إجراءات تنفيذهما، حسب المواصفات الفنية المحددة.