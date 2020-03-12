عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عدن.. اختتام ورشة عمل حول تفعيل آليات حماية المرأة

الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

اختتمت بالعاصمة عدن،اليوم، ورشة العمل الخاصة بتفعيل آليات حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ،التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بتمويل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.



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وأوصت الورشة التي استمرت يومين بمشاركة 35 مشارك ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الفنية الحكومية الخاصة بإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل و الوزارات المعنية،بأهمية إشراك وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بتفعيل آليات حماية المرأة من من العنف القائم على النوع الاجتماعي .

وأكدت الورشة على ضرورة تكثيف برامج توعوية للحد من العنف و تشكيل لجان مجتمعية لرصد وتوثيق الحالات ، وكذا توفير الحماية للراصدين من أجل الاستمرار بأعمالهم..مشددة على اهمية دمج المفاهيم المتعلقة بمحاربة العنف بمناهج التعليم ، وإعادة صياغة بعض القوانين الرادعة والمنظمة للحماية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ، وبناء قدرات العاملين بأجهزة الحماية وبما فيهم الأطباء الشرعيين ، بالإضافة إلى خلق شراكة حقيقية بين الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية بعدن يسرى البكري ،بأن حالات العنف ضد المرأة في ازدياد نتيجة حالات النزاع المسلح في اليمن ، وهو الأمر الذي تسعى من خلاله المفوضية بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للحد من الانتهاكات المتكررة بحق الفئات الأكثر ضعفاً لاسيما المرأة.