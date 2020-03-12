عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محافظ الحديدة يوجه بإنشاء مركز للغسيل الكلوي في الخوخة

الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

وجه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، بإنشاء مركز للغسيل الكلوي بمديرية الخوخة وقسم خاص بالكشافة X-RAY بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

Advertisements

وشدد المحافظ خلال ترأسه اجتماعا لمسؤولي المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بالمحافظة، اليوم، على ضرورة تظافر الجهود من أجل توفير الخدمات الاساسية وتقديمها للمواطنين.

وخلال اللقاء استمع طاهر إلى شرح مفصل عن اداء وسير المرافق الحكومية ومدى فاعليتها في تقديم الخدمات للمواطنين..مؤكدا حرص السلطة المحلية على تفعيل المرافق الحكومية واجهزتها الخدمية في كافة المديريات المحررة بمحافظة الحديدة بدء من مديرية الخوخة.