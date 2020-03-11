عقد دورة تدريبية بسيئون لوصف وتقدير المخاطر البيولوجية  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 - سيئون عقد المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بمدينة سيئون محافظة حضرموت،اليوم،دورة تدريبية لوصف وتقدير المخاطر البيولوجية لخريجي وخريجات المختبرات الطبية الذي اقامها بالتعاون مع اكاديمية انماء للدراسات والبحوث والتنمية مكتب حضرموت .

Advertisements وهدفت الدورة لرفع قدرات ٣٧ من العاملين والخريجين للمختبرات لتطوير الاداء وتقديم خدمة افضل للمستفيدين من خدمات المركز . وأشار مدير المركز الوطني الدكتور نبيل عمر باعباد الى ان المركز يعقد بين فترة واخرى دورات مماثلة لتطويري العمل وانعكاس مردوده للمجتمع، حاثاً المشاركين لتطبيق عملي على محاور ومخرجات الدورة. واكد مدرب الدورة سعيد سعيدان ،على تعزيز القدرات التدريبية للخريجين في مجال المختبرات ورفع الوعي وتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها .

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