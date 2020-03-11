أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

رئيس إنتقالي عدن يتفقد مستشفى صلاح الدين بالبريقة https://www.elyamnelaraby.com/466052/ الصحة تعزز المنافذ بأجهزة ليزر لكشف الحالات المصابة بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/466053/ الحكومة تفتح مكاتب هيئة المواصفات والمقاييس في المهرة وشبوة https://www.elyamnelaraby.com/466055/ Advertisements إختتام المرحلة الثالثة من برنامج الراصد الثقافي الجنوبي في عدن https://www.elyamnelaraby.com/466056/ طيران اليمنية يستغل إغلاق المنافذ البرية ويبتز المغتربين https://www.elyamnelaraby.com/466069/ عدن .. صندوق النظافة يواصل جهود لتشجير وتزيين عدد من الشوارع https://www.elyamnelaraby.com/466078/ باصهيب يبحث مع عدد من المنظمات الدولية تعزيز جهودها في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/466084/ الحضرمي : ما يصدر عن مسؤولين في الحكومة لا يمثل الموقف الرسمي لليمن https://www.elyamnelaraby.com/466088/ الحكومة تجدد الإتفاقيات الاساسية مع عدد من المنظمات https://www.elyamnelaraby.com/466090/ بن بريك يجدد تمسك الإنتقالي بإتفاق الرياض ويدعو لتعزيز الصف الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/466095/

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