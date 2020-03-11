فتح : مأرب تمثل أكبر تجمع للنازحين من مختلف المحافظات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة “عبدالرقيب فتح"، إن محافظة مأرب استوعبت ملايين النازحين من مختلف محافظات الجمهورية واصبحت تمثل أكبر تجمع للنازحين.

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وشدد الوزير فتح خلال ترؤسة ،اليوم،بمحافظة مأرب اجتماع موسع لنواب وأعضاء اللجان الفرعية للإغاثة في محافظات امانة العاصمة، صنعاء ،المحويت ، ذمار ،حجة، صعدة، مأرب وريمة، بحضور وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ونائب وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ونائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه ووكيلي محافظة مأرب عبدالله الباكري ومحمد المعوضي، على اهمية ان تتحمل السلطات المحلية في المحافظات مسؤوليتها وتتابع اوضاع نازحيها وتكون سندا للسلطة المحلية بمأرب.

واكد فتح على ضرورة توحيد جهود اللجان الفرعية للاغاثة والتنسيق مع السلطة المحلية لمحافظة مأرب لتنظيم وترتيب اوضاع النازحين وتشكيل لجنة مشتركة لحصرهم وتتبع حركتهم، وإعداد برامج وخطط عمل لاقامة مشاريع تنموية و خدمية مستدامة والتواصل مع المنظمات الدولية لتمويلها ضمن خطة الاستجابة من الأموال التي تخصص للشعب اليمني من المانحين، والتركيزعلى المشاريع كثيفة العمالة ومشاريع سبل العيش لحفظ كرامة المواطنين وعدم الاكتفاء بتقديم السلال الغذائية.

وشدد الوزير فتح ضرورة التركيز على برامج التدريب والتأهيل وتنمية المرأة واشراكها في مشاريع التمكين الاقتصادي واكساب النازحين مهارات وحرف يتمكنون من خلالها من كسب الزرق وتأمين الدخل المناسب لإعالة أسرهم.

وخلال الاجتماع ،استمع وزير الادارة المحلية والفريق الحكومي ، الى العديد من الاشكاليات التي تواجه السلطات المحلية ،وكذا دور المنظمات الانسانية الشريكة وآليات عمل بعضها البطيئة للاستجابة للاحتياجات الطارئة وضرورة التزامها بالشفافية في العمل الانساني والاستقلالية في قرارتها.