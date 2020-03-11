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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تزود المنافذ الحدودية بأجهزة ليزر لكشف الحالات المصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
اعلنت وزارة الصحة والسكان بالعاصمة عدن،اليوم، عن تزويد المنافذ ومراكز العزل المخصصة لمجابهة فيروس "كورونا" بعدد من المحافظات بأجهزة قياس حراره ليزرية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.
ولفت مدير عام ادارة الأمراض والاوبئة بالوزارة الدكتور ادهم الدندرواوي، الى ان المنافذ ومراكز العزل تسلمت الدفعة الثانية البالغة 70 جهازا لترتفع عدد الأجهزة المسلمة اليها والمقدمة من منظمة الصحة العالمية الی 120 جهازا..مشيرا إلى ان الأجهزة ستعزز اداء المنافذ والمراكز ضمن الاجراءات الاحترازية.
ولفت الدندراوي، الى ان الوزارة ستنفذ حملة توعوية وتوزيع مطبوعات وملصقات ونشرات ارشادية للتوعية بطرق السلامة من فيروس كورونا.
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