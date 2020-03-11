مركز الملك سلمان يجري  17 عملية جراحية في سيئون  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 17 عملية جراحية منها 12 حالة مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الثالث ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون محافظة حضرموت.

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كما وزع المركز 3,325 كرتونا من التمور في محافظتي حضرموت والمهرة، وتوزيع 3,125 كرتونًا في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، و200 كرتون في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة.

واستفاد من التوزيع الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين والمتضررين وأسر الشهداء.

الى ذلك عبرت منفذ الوديعة الحدودي 9 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 5 إلى 11 مارس الماضي، تحمل على متنها 150 طنًا تشمل على 7,500 كرتون من التمور، ومواد إيوائية تحتوي على 200 خيمة و 400 بطانية تزن 25 طنًا، و200 سلة غذائية تزن 22 طنًا و 200 كيلو غرام، تستهدف محافظات عدن، مأرب، حجة. 736-893-492