عبدون يطلع على سير العملية التعليمية بمديرية ساه في وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 - سيئون اطلع مدير عام مكتب وزارة التربية بساحل حضرموت جمال عبدون،اليوم، على سير العملية التربوية والتعليمية في عدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمديرية ساه .

وزار الوكيل عبدون ومعه مديرا عموم مديرية ساه و مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت عبدالله الجابري و الدكتور محمد أحمد فلهوم مدارس صلاح الدين بنات وثانويتي الفقيد باوزير وساه للبنات إضافة لمبنى إدارة التربية بالمديرية . وأعلن جمال عبدون عن اعتماد حزمة من الاحتياجات لقطاع التربية والتعليم بمديرية ساه وفقا لامكانيات السلطة المحلية بالمحافظة والتي تتمثل في توفير مختبرات علمية وأجهزة حاسوب وإضافة خانات تعاقدية وتوفير بعض الأثاث وأدوات للأنشطة الرياضية .

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