المتحدث باسم لجنة التصعيد بحضرموت ل"اليمن العربي": اسعار تذاكر اليمنية جريمة جديدة للشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

قال لطفي بن سعدون، المتحدث باسم لجنة التصعيد العليا بحضرموت، أنه فوجئ المسافرون عبر اليمنية الى جده بقفزة كبيرة في اسعار تذاكر السفر بدون رقيب او حسيب ولاخوف او وجل من الله. فقد إفاد أحد المسافرين بانه اتصل يوم الاثنين ٩/مارس /٢٠٢٠م باحد مكاتب الطيران لحجز تذاكر سفر الى جده فابلغه بان سعر التذكرة الى جده ١٤٥٠٠٠ ريال يمني.وعندما ذهب بعد نصف ساعة تقريبا لشراء التذاكر وحجز المقاعد فوجئ بتغير السعر الى ٥٢٠ دولار امريكي عن ٣٣٩الف ريال، وعندما استفسر عن قيمة التذاكر الاسبوع القادم اخبره بان اسعارها سترتفع ايضا الى ٦٢٠دولار عن ٤٠٤الف ريال ،وعند السؤال عن أسباب الزيادة ،اخبره بان هذه تعليمات اليمنية. واكد بن سعدون ل"الخليج 365"، أنه تأتي هذه الزيادة في الاسعار في أعقاب أغلاق منفذ الوديعة، في وجه المقيمين في السعودية ،لاسباب الاحتياطات الصحية المتخذة من المملكة ،نتيجة لجائحة كورونا ،وتحويل وجهة المسافرين اليها، فقط عبر المطارات.

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واضاف المتحدث باسم لجنة التصعيد العليا بحضرموت، أن هذا الفعل الاجرامي من اليمنية بحق مواطنيها، ففي الوقت الذي يعاني منه اليمنيون من الضروف الاستثنائية للحرب الظالمة ،التي يشنها الانقلابيون الحوثة المدعوم ايرانيا وقطريا وتركيا ،ضد الشعب اليمني ،ومن الضروف القهرية لجائحة كورونا التي تعم العالم،وبدلا من تخفيف أعباء الحرب والجائحة على مواطنيها ،نراهم يستغلون ذلك ابشع أستغلال ويقومون برفع اسعار التذاكر بمايقارب ٣٠٠% بدون أي مبرر سوى تعبئة جيوبهم من المال الحرام، لصرفها على هذه الشركة الفاسدة، التي تحولت في ضروف الحرب الى شركة عائلية.

وبين بن سعدون أن هذا الفعل الاجرامي الذي تمارسه (اليمنية) بحق مواطنيها ،يضاف الى سجلات الحكومة اليمنية، في نهب ثروات وأموال شعبها وتلذذها في معاناته، وتدمير ودهورة خدماته ،في شتى المجالات .

وتساءل المتحدث باسم لجنة التصعيد العليا بحضرموت، عن دور الجهاز المركزي للرقابة والنيابة والقضاء وهيئة الطيران ووزارة النقل والمالية ورئيس حكومة الفيد ومجلس النواب ،من كل هذه الاعمال الاجرامية ضد هذا الشعب المسكين الذي يذبح يوميا من الوريد الى الوريد.