شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قادم من المملكة العربية السعودية...الاعلان عن خبر سار لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وكالة الأنباء السعودية خبراً مفرحاً لليمنيين يبشر بإعادة فتح منفذ الوديعة مع السعودية بعد أن قامت الأخيرة بإغلاقه مؤقتاً كإجراء احترازي من فيروس كورونا وسمحت فقط لبعض المركبات بالعبور. وحاء نص الخبر الذي نشرته الوكالة الرسمية السعودية كالتالي: عبرت منفذ الوديعة الحدودي 9 شاحنات إغاثية في الفترة من 5 مارس 2020م إلى 11 مارس 2020م تحمل على متنها 150 طنًا تشمل على 7,500 كرتون من التمور، ومواد إيوائية تحتوي على 200 خيمة و400 بطانية تزن 25 طنًا، و200 سلة غذائية تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، تستهدف محافظات عدن، مأرب، حجة. جديد "الخليج 365" Advertisements وتأتي هذه المعونات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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