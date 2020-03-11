شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفل زفاف يتحول إلى فاجعة.. تشييع 4جنازات من بينهم العروسين حادثة مرعبة.. ( صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفع عداد ضحايا الفرح بعد مصرع العروسة إثر إصابتها بكسر في الجمجمة، وكان العريس قد سبقها باول أمس، كما توفي اثنين آخرين هما صديق العريس وابن خالة العروسة، وأصيب 6 آخرين حالتهم خطرة.

جديد "الخليج 365"

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وكانت البداية مع تلقي مدير أمن الغربية اللواء محمود حمزة إخطاراً من مدير المباحث الجنائية اللواء السعيد شكري أفاد بورودهم بلاغ من النجدة بوجود حادث تصادم أتوبيس كبير نقل عام بسيارة ملاكي كان يستقلها العريس والعروسة أثناء زفافهما، ووقع الحادث على طريق المحلة طنطا في نطاق قرية الرجدية.

وعلى الفور تم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف وتم نقل الضحايا الأربعة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، في وفاة العريس والعروسة واثنان آخران.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من:

1- سمير علاء عسكر سائق السيارة الملاكي ويبلغ من العمر 28 سنة.

2- صدام سليمان رزق 25 سنة “العريس”.

3- أخت العروسة طفلة عمرها 13 سنة.

4- أماني نظمي شمس الدين، 22 سنة “العروسة”.

بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين حالتهم خطرة، وفي دقائق تحول الفرح إلى مأتم وتبدلت الأحوال.الله يرحمهم.