شاهد.. اطعمة مذهلة تمنحك الشباب الدائم موجودة في كل منزل.. لن تصدق مفعولها السحري

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عدن - ياسمين التهامي - جسم الرجل يختلف في تكوينه وفي احتياجاته عن جسم المرأة، لذلك يحتاج للعديد من المكونات الغذائية لنمو جسمه بشكل سليم، ولتعزيز مقاومته ضد الأمراض.

وقالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إنه يمكن مقاومة أعراض وعلامات التقدم في العمر والشيخوخة، من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة بانتظام، وهو ما توضحه في السطور التالية.

جديد "الخليج 365"

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اللحوم قليلة الدهون والأسماك:

الرجال بحاجة إلى مزيد من البروتين أكثر من النساء من أجل بناء كتلة العضلات، مع تناول الأطعمة الخالية من الدهون، لذلك لابد من تناول اللحوم قليلة الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك يوميا.

كما أن تناول اللحوم الخالية من الدهون يساعد على خفض الكولسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

المكسرات:

تعد المكسرات مصدرا جيدا للبروتين، ويمكن تناول المكسرات كجزء من النظام الغذائي العادي، حيث يساعد ذلك على خفض نسبة الكوليسترول ويمكن للمكسرات أن تعزز صحة القلب، وتساعد في التقليل من خطر جلطات الدم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية قاتلة.

البروكلي:

يحتوي البروكلي على مستويات مرتفعة البوتاسيوم المفيد في الوقاية من السكتة الدماغية وأمراض القلب.

الثوم:

تناول 1-2 من فصوص من الثوم يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى ويساعد على منع النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الحبوب الكاملة:

بما في ذلك الأرز البني والشوفان والشعير والقمح على نسبة عالية من الماغنسيوم، الذي قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما يمكن للحبوب الكاملة أن تقلل أيضا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.