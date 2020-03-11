شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : توضيح هام من وزارة الصحة بشأن يمنيين مصابين بفيروس كورونا في مستشفى 48 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارةُ الصحة في صنعاء، اليوم الأربعاء، عن الوضع الوبائي في العاصمة صنعاء واليمن بشكل عام، بعد ساعات من تداول أخبار بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا في أحد مستشفيات العاصمة.

ونفت اللجنة الفنية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة شائعات وجود حالتين كورونا في مستشفى 48 بالعاصمة صنعاء.

جديد "الخليج 365"

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وَقال الدكتور يوسف الحاضري الناطق الرسمي لوزارة الصحة: إن اليمن لا تزال حتى يومنا هذا الأربعاء ١١ مارس 2020 خالية تماماً من مرض كورونا.

وطمأن الدكتور الحاضري الشعب اليمني بأن وزارة الصحة تقوم بما يتوجب عليها من فحص المسافرين وتوعية المجتمع وإعداد المحاجر تحسباً لأي مرض قد يصل إلى اليمن في أي لحظة. وأهاب بالجميع عدم الانجرار خلف الشائعات وأن اللجنة الفنية ووزارة الصحة هما الجهتان المخولتان بالإعلان عن أي حالة وعلى المواطنين استقاء الإخبار منهما لضمان عدم السقوط في تضليل المضللين .

وأكد ناطق الصحة، أن الوزارة وبجهود ذاتيه وبحسب الإمكانيات المتاحة لها بإقامة المحاجر الصحية في العاصمة صنعاء والمطار وبعض المحافظات، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن لم تقدم أي دعم أو مساعدة في إنشاء هذه المحاجر الصحية والقيام بواجبها كما يلزم تجاه هذا الوباء الذي يغزو العالم.