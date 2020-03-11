شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدر حكومي يفاجئ الجميع ويكشف السبب وراء منع أبرز قيادات الانتقالي من العودة إلى عدن ووضعهم تحت الاقامة الجبرية في هذه الدولة العربية..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت السلطات الأردنية مساء اليوم الأربعاء اللواء شلال شائع وبعض قادة المجلس الانتقالي الجنوبي من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. وقالت مصادر مطلعة في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لـموقع“إرم نيوز“ الاماراتي، إن السلطات الأردنية منعت إضافة إلى شلال شائع، أعضاء في المجلس الانتقالي، وأبلغت سلطات مطار الملكة علياء، أن المنع جاء بعد تعليمات صادرة من ”قيادة التحالف العربي”. وكان مصدر مطلع أفاد أن اللواء شائع سيعود إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء اليوم في خطوة ينظر إليها على أنها انتكاسة جديدة لاتفاق الرياض المتعثر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. جديد "الخليج 365" Advertisements وتشير عودة شلال شايع إلى تراجع الآمال بشأن النجاح في تنفيذ اتفاق الرياض، حيث يعتقد أن بقاء شلال شائع خلال الفترة الماضية خارج عدن كان جزءا من الجهود غير المعلنة لإنجاح اتفاق الرياض الذي تضمن إبعاد الأطراف التي وصفت بأنها كانت طرفا في المواجهات التي شهدتها عدن. وطلبت الحكومة إبعاد شائع ونائب رئيس الانتقالي هاني بريك وهو ما التزم به المجلس كنوع من إبداء حسن النية لتنفيذ الاتفاق.

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