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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل وردنا:"رويترز": أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بالهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين، بأن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي، بينهم أمريكيان وبريطاني.

وقال المسؤولان للوكالة إن المعلومات الأولية حول حصيلة ضحايا الهجوم، تفيد بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، وإصابة 12 عنصرا آخرين، لكنهما لفتا إلى أن هذه المعطيات قد تتغير لاحقا.

جديد اب برس​

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