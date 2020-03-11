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عدن - ياسمين التهامي - عبدالملك يوجه طيران اليمنية بعدم فرض اية زيادات سعرية على تذاكر السفر

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الخطوط الجوية اليمنية، بعدم فرض اية زيادات سعرية على تذاكر السفر في الظروف الراهنة، مراعاة لظروف المواطنين.

جديد اب برس​

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وشدد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن احمد العلواني، على عدم فرض اية زيادات سعرية وإلغاء أي زيادات تم فرضها مؤخرا وبشكل فوري.. لافتا إلى أهمية تنظيم وزيادة عدد الرحلات الجوية وتحسين الخدمات، مع مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، إلى إيضاحات حول سير العمل، والخطط الراهنة والمستقبلية لتطوير الأداء .. مؤكدا التزام الشركة بتوجيهات رئيس الوزراء وحرصها على مراعاة ظروف المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة العمل على اتخاذ كل ما من شأنه تحسين وتطوير خدمات طيران اليمنية بما في ذلك زيادة عدد الرحلات وفق الطاقة القصوى المتاحة لتسهيل إجراءات نقل الراغبين في السفر، وتقليل أوقات الانتظار للمسافرين.. مؤكدا دعم الخطوط الجوية اليمنية في تنفيذ مشاريعها وخططها بما يعود بالفائدة على المواطنين